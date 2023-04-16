Італія

В одній із битв аутсайдерів було зафіксовано нічию.

У матчі 30 туру італійської Серії А Лечче на своєму полі поділив очки із Сампдорією. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Господарі поля відкрили рахунок на 31 хвилині зусиллями Ассана Сессая, але на 75 хвилині гості відігралися завдяки голу Хесе Родрігеса.

Таким чином, Лечче перервав шестиматчеву серію з поразок, а Сампа заробила бал після двох поразок поспіль.

Після 30 турів Лечче набрав 28 очок та займає 16 місце в турнірній таблиці Серії А, а в Сампдорії — 16 балів і останній рядок.

Лечче — Сампдорія 1:1

Голи: Сессай, 31 — Хесе, 75.

Лечче: Фальконе — Гендрей (Романьолі, 90+1), Баскіротто, Умтіті, Галло — Уден (Малех, 73), Г'юлманд, Блен (Гонсалес, 81) — Ді Франческо, Стрефецца (Банда, 90+1), Сессай (Коломбо, 81).

Сампдорія: Равалья — Аміоне, Нуйтінк (Мурільо, 46), Дзанолі (Кюізанс, 46) — Ауджелло, Рінкон, Вінкс, Леріс — Ламмерс (Хесе, 46), Джурічич (Сабірі, 46) — Габб'ядіні (Квальярелла, 76).

Попередження: Ді Франческо — Леріс, Сабірі, Рінкон, Ауджелло.