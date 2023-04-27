Італія

Підсумки півфіналу від коуча "бьянконеррі".

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував поразку від Інтера (0:1) у 1/2 фіналу Кубка Італії.

"Перший тайм, особливо стартові 15 хвилин, Ювентус проспав. Після цього стало краще, але нам не вистачало ударів по воротах. Інтер — дуже фізично підготовлена команда.

Нам потрібно перезарядитись, бо ми програли 4 з 5 останніх матчів у Серії А, а також вилетіли з Кубка Італії. З завтрашнього дня ми повинні засукати рукава. Ми граємо в півфіналі Ліги Європи й повинні захистити нашу позицію в Серії А, щоб утримати Мілан і Рому позаду", — сказав Аллегрі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ювентус — Інтер у Кубку Італії.