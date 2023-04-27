Іспанія

Уругваєць вважає, що його команда не показала належної гри.

Захисник Барселони Рональд Араухо прокоментував поразку від Райо Вальєкано (1:2) в чемпіонаті Іспанії.

"Суперник показав чудову гру, вони заслужили на перемогу. У першому таймі ми були не на висоті. У чемпіонаті в нас, як і раніше, гарна перевага. Ми припустилися двох помилок, вони забили два голи. Попереду є два домашні матчі, Барселона мусить виграти їх", — сказав Араухо.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Райо — Барселона в іспанській Ла Лізі.