Італія

Підсумки півфіналу від коуча "нерадзуррі".

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі прокоментував перемогу над Ювентусом (1:0) у півфіналі Кубка Італії.

"Обидві команди грали інтенсивно від початку до кінця. Моя команда заслужила вихід у фінал за підсумками двох матчів. Ми щасливі, бо хотіли за будь-яку ціну повернутись у Рим.

Тепер попереду 10 матчів до кінця сезону. Ми сподіваємось, що буде ще один (фінал Ліги чемпіонів — прим.). Це чудовий вечір, ми насолоджуємось з нашими вболівальниками", — сказав Індзагі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ювентус — Інтер у Кубку Італії.