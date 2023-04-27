Україна

Юрій Миколайович бачить прогрес криворізької команди.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб висловився про прогрес своєї команди з початку поточного сезону.

"З початку сезону хлопці дуже сильно змінились. Не побоюсь цих слів. Бачу, що змінилась їх ментальність, зʼявилась спортивна злість, стрижень. Вони не бояться помилятись.

Зʼявляється дійсно командна гра, вони бʼються один за одного. Зараз вистачає травмованих, й приходить час, коли треба виходити хлопцям, які грали менше. І вони не бояться виходити, вони молодці. Й потім не факт, що після одужання той гравець повернеться до основи, адже запасний зарекомендував себе дуже непогано", — цитує Вернидуба офіційний сайт Кривбасу.

Після 22 турів Кривбас набрав 28 очок та посідає сьоме місце в УПЛ. Раніше повідомлялось, що КДК УАФ оштрафував Кривбас.