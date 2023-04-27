Італія

Несподівані яскраві емоції від наставника "старої синьйори".

У півфінальному матчі у відповідь Кубка Італії Інтер обіграв Ювентус (1:0) та вийшов у фінал турніру.

Після цього матчу стався конфлікт між головним тренером "старої синьйори" Массіміліано Аллегрі та директорами "нерадзуррі".

За інформацією джерела, Аллегрі зіткнувся з Беппе Мароттою та Даріо Баччіном біля роздягалень, після чого коуч дозволив собі емоційний вираз.

"Ви купа лайна, все одно фінішуєте шостими", — наводить слова Аллегрі La Gazzetta dello Sport.

Також зазначається, що після цього Аллегрі заявив своїм гравцям, що вони мають фінішувати попереду Інтера в чемпіонаті та не допустити "нерадзуррі" до зони Ліги чемпіонів.

Після 31 туру Ювентус набрав 59 очок та посідає третє місце в Серії А, а в Інтера 54 бали та шостий рядок.

Зазначимо, що нещодавно представника тренерського штабу Ювентуса Марка Ландуччі оштрафували на п'ять тисяч євро за слова на адресу головного тренера Наполі Лучано Спалетті. Тоді Ландучі вигукнув: "Лисо лайно, я з'їм твоє серце".