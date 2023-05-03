Італія

Колумбійський форвард забив ювілейний м'яч в італійській першості.

У рамках 33-го туру італійської Серії А Аталанта здобула непросту перемогу над Спецією з рахунком 3:2.

Автором одного з голів бергамасків став нападник Луїс Муріель, для якого цей м'яч став ювілейним 100-м в рамках чемпіонату Італії.

Для досягнення цієї позначки 32-річному колумбійцю знадобилося провести в Серії А 305 поєдинків, у яких він також відзначився 50 асистами.

Дивитися відео голів та огляд матчу Аталанта — Спеція ви можете на Football.ua.