Колумбійський форвард забив ювілейний м'яч в італійській першості.
Луїс Муріель, getty images
03 травня 2023, 23:21
У рамках 33-го туру італійської Серії А Аталанта здобула непросту перемогу над Спецією з рахунком 3:2.
Автором одного з голів бергамасків став нападник Луїс Муріель, для якого цей м'яч став ювілейним 100-м в рамках чемпіонату Італії.
Для досягнення цієї позначки 32-річному колумбійцю знадобилося провести в Серії А 305 поєдинків, у яких він також відзначився 50 асистами.
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