Італія

Наставник "неаполітанців" поділився своїми думками після гри з Удінезе.

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті прокоментував нічийний результат у матчі 33 туру італійської Серії А проти Удінезе (1:1), який дозволив "неаполітанцям" достроково стати чемпіоном Серії А.

"Це щастя — для тебе, Неаполь. Я приїхав сюди, щоб завоювати Скудетто. Після низки чудових тренерів, які були у Наполі, у мене був тільки один шлях — перемога.

Бачити, як святкують неаполітанці – це неймовірні емоції. Відчуйте їхню пристрасть, їхню любов, а також відповідальність. Сьогодні саме ці чудові люди приносять мені найбільше щастя.

Нам вдалося здійснити чудову подорож, і у скрутні моменти ми завжди реагували правильно. Тепер я почуваюся більш розслабленим. Ми написали нову сторінку історії для цього міста.

Удінезе — Наполі 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Багато хто казав, що я не був упевнений у перемозі. Минулого року всі накинулися на мене, сказавши, що я замахнувся надто високо, коли сказав, що ми спробуємо виграти Скудетто. Я зробив це, щоб отримати максимальну віддачу від гравців та сформувати менталітет переможців, що проявилося цього року.

Дякую всім уболівальникам, команді, президенту та всім тим, хто працює в цьому клубі щодня. Також дякую моїй родині та дочці Матильді, яка є великим уболівальником Наполі. Мої думки з моїм братом Марчелло", — наводить слова Спаллетті прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Спаллетті — найстарший тренер, який виграв Серію А.