Італія

Жоден африканський футболіст не забив більше.

У матчі 33 туру італійської Серії А Наполі в гостях поділив очки з Удінезе (1:1).

У чемпіонському матчі для "неаполітанців" результативним ударом відзначився нападник Віктор Осімген, для якого це був 22 гол у нинішній кампанії Серії А.

За інформацією OptaPaolo, Осімген побив рекорд Самюеля Ето'О серед африканських гравців по голах за один розіграш чемпіонату Італії. Камерунець у сезоні-2010/11 забив 21 м'яч за Інтер.

Також це був 46 забитий м'яч Осімгена в Серії А. Тепер він ділить перше місце з Джорджем Веа по голах серед африканських гравців в історії чемпіонату Італії.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Удінезе — Наполі.