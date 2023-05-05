Україна

Наставник полтавців поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер полтавської Ворскли Віктор Скрипник прокоментував поразку своєї команди у матчі 24 туру УПЛ проти київського Динамо (1:2).

"Ми програли команді, яка, мабуть, уже сторіччя є флагманом українського футболу. У першому таймі ми мали хороші можливості забити два-три голи. Це нас порадувало. Але Динамо є Динамо.

Ці шанси, які ми залишили Динамо, вони використали на 100 відсотків. Бойова гра. На жаль, не пощастило.

Ми налаштовувалися, що після повітряної тривоги буде шанс і ми його мали, але, на жаль, не влучили у ворота.

Попереду у понеділок гра – для цього нам треба їхати до Ужгорода. Ми виїжджаємо у суботу. До травмованих додалися хлопці, які мають перебір попереджень. Це не додає позитиву, але ми маємо хлопців, які можуть їх замінити.

Травма Феліпе? Це м'язи. Відразу після удару він схопився за задню поверхню стегна і ми були змушені зробити заміну. Яке це ушкодження — важко сказати, подивимося, що скажуть лікарі.

Коли програєш, важко шукати алібі. Ми грали проти Динамо, ми хотіли грати у відкритий футбол. Задоволені тим, як хлопці відносилися до гри в першому таймі. У другому – Динамо є Динамо, яке грало за рахунком.

Ми не дивимося на суперника, дивимось лише на себе. Трохи не вистачило холоднокровності у вирішальних моментах", — наводить слова Скрипника прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла – Динамо.