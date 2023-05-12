Слова коуча Фіорентини після півфіналу ЛК.
ВІНЧЕНЦО ІТАЛЬЯНО, GETTY IMAGES
12 травня 2023, 11:40
Головний тренер Фіорентини Вінченцо Італьяно прокоментував поразку від Базеля (1:2) в першому півфіналі Ліги конференцій.
"Ми провели хорошу гру. Такі команди, як Базель, можуть скористатися своїми шансами. Нашою головною проблемою було те, що ми не забили другий гол, коли домінували в грі. Однак вони виграли тільки перший матч, і ми скористаємося своїми шансами. Я переконаний, що вони в нас усе ще є.
Ми знали, що вони небезпечні на стандартах, і вони двічі покарали нас у цих ситуаціях. Ми підійшли до гри добре, тому так шкода.
Вони будуть низько захищатися, нам потрібно буде уникнути помилки, якої ми припустилися цього разу, дозволивши їм контратакувати", – сказав Італьяно.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Фіорентина — Базель у півфіналі Ліги конференцій-2022/23.