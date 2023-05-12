Італія

Слова коуча Фіорентини після півфіналу ЛК.

Головний тренер Фіорентини Вінченцо Італьяно прокоментував поразку від Базеля (1:2) в першому півфіналі Ліги конференцій.

"Ми провели хорошу гру. Такі команди, як Базель, можуть скористатися своїми шансами. Нашою головною проблемою було те, що ми не забили другий гол, коли домінували в грі. Однак вони виграли тільки перший матч, і ми скористаємося своїми шансами. Я переконаний, що вони в нас усе ще є.

Ми знали, що вони небезпечні на стандартах, і вони двічі покарали нас у цих ситуаціях. Ми підійшли до гри добре, тому так шкода.

Вони будуть низько захищатися, нам потрібно буде уникнути помилки, якої ми припустилися цього разу, дозволивши їм контратакувати", – сказав Італьяно.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Фіорентина — Базель у півфіналі Ліги конференцій-2022/23.