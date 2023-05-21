Італія

У битві кандидатів на виліт із Серії А переможця не було.

Лечче у матчі 36 туру італійської Серії А на своєму полі поділила очки зі Спецією.

Матч закінчився із рахунком 0:0. Якщо коротко за статистикою, гості трохи більше володіли ініціативою у матчі, але реалізувати свої моменти не змогли. Команди завдали 20 ударів по воротах, але лише один був точним.

Український півзахисник Віктор Коваленко потрапив до заявки на матч, але всю гру просидів на лаві запасних.

Після 36 турів Лечче набрав 33 очки та посідає 16 місце у турнірній таблиці Серії А, а у Спеції – 31 бал та 17 рядок. Позаду йде Верона, яка має 30 очок.

Лечче — Спеція 0:0

Лечче: Фальконе — Галло, Умтіті, Баскіротто, Гендрей — Уден, Блен, Гонсалес (Аскільдсен, 59) — Ді Франческо (Пеццелла, 90+1), Стрефецца, Коломбо (Сессай, 59).

Спеція: Драговські — Ніколау, Ампаду, Вишневські — Реца, Екдаль, Еспозіто, Бурабія (Журковські, 63), Г'ясі (Феррер, 83) — Нзола, Шомуродов (Агудело, 63).

Попередження: Умтіті, Блен — Вишневські, Еспозіто, Нзола.