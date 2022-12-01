Італія

Футболіст вже грав у Серії А.

Авторитетний італійський журналіст повідомив про зацікавленість римської Роми до правого оборонця Реала Альваро Одріосоли.

"Рома цікавиться Альваро Одріосолою, який може покинути Реал Мадрид у січні. Перші позитивні переговори з посередником угоди проведені в останні години" - підсумував інсайдер.

Раніше повідомлялося, що Реал запропонував Одріосолу до Ювентусу. Щоправда, самі туринці схоже більше зацікавлені в оренді 26-річного футболіста.

У минулому сезоні Альваро вже виступав в оренді в італійському клубу — Фіорентині. Цього сезону Одріосола не провів у складі "галактікос" жодного матчу.