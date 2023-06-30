Італія

Представник Серії А отримав нового керманича.

Лечче раніше оголосив про своє рішення розлучитися з головним тренером Марко Бароні після того, як не вдалося домовитися про новий контракт.

Втім, довго без тренера команда не була. Як повідомляє офіційний сайт італійського клуба, новим керманичем команди став Роберто Д'Аверса.

Останнім місцем його роботи була Сампдорія, яку він очолював з літа 2021 року по січень 2022.

Лечче в минулому сезоні посів шістнадцяте місце в турнірній таблиці Серії А, набравши тридцять шість балів.