Скорочення:

по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — завершив кар'єру

н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар

Пропонуємо вам стежити за переходами футболістів в рамках першості Італії у вказаній таблиці.

Зауваження: суми вказані у таблиці у валюті євро (€) згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.

Прийшли

Пішли
Джакомо Распадорі (н, Сассуоло, 26 млн)
Джовані Сімеоне (н, Верона, 12)

Андреа Петанья (н, Монца, 10 млн)
Себастьяно Луперто (з, Емполі, 2,5 млн)
Карім Зедадка (п, ва)
Давіде Марфелла (г, ва)
Антоніо Вергара (п, Регіна, ор)
Джовані Сімеоне (н, Верона, по)
Тангі Ндомбеле (п, Тоттенгем, по)
Джакомо Распадорі (н, Сассуоло, по)
Бартош Березинські (з, Сампдорія, по)
П'єрлуїджі Голліні (в, Аталанта, по)

Прийшли

Пішли

Матео Канчельєрі (п, Верона, 7,96 млн)
Диего Гонсалес (п, Селая, 1 млн)

Франческо Ачербі (з, Інтер, 3,5 млн)
Гонсало Ескаланте (п, Кадіс, 2,5 млн)
Лука Ромеро (п, Мілан, са)
Емануеле Чічереллі (п, Реджина, ?)
Стефан Раду (з, зк)
Різа Дурмісі (з, са)
Педро (п, са)
Маттео Канчельєрі (п, Верона, по)
Лука Пеллегріні (з, Ювентус, по)

Прийшли

Пішли

Крістьян Асллані (п, Емполі, 10 млн)
Давіде Фраттезі (п, Сассуоло, ор за 6 млн)
Франческо Ачербі (з, Лаціо, 3,5 млн)
Маркус Тюрам (н, Боруссія М, са)

Андреа Пінамонті (н, Сассуоло, 20 млн)
Марцело Брозович (п, Ан-Наср, 18 млн)
Самуеле Мулаттієрі (н, Сассуоло, 6 млн)
Лоренцо Пірола (з, Салернітана, 5 млн)
Енді Хоті (з, Магдебург, 250 тис)
Роберто Гальярдіні (п, Монца, са)
Мілан Шкрініар (з, ПСЖ, са)
Едін Джеко (н, Фенербахче, са)
Едуардо Соттіні (з, Чіттаделла, ?)
Марко Помпетті (п, Катандзаро, ?)
Зіньо Ванхеусден (з, Стандард, ор)
Маттіа Занотті (з, Санкт-Галлен, ор)
Самір Ханданович (в, са)
Алекс Кордас (в, са)
Даніло Д'Амброзіо (з, са)
Дальберт (з, са)
Ромелу Лукаку (н, Челсі, по)
Франческо Ачербі (з, Лаціо, по)
Рауль Белланова (з, Кальярі, по)
Крістьян Асллані (п, Емполі, по)

Прийшли

Пішли

Рубен Лофтус-Чік (п, Челсі, 16 млн)
Марко Спортьєлло (в, Аталанта, са)
Лука Ромеро (п, Лаціо, са)

Сандро Тоналі (п, Ньюкасл, 64 млн)
Марко Брешіаніні (п, Фрозіноне, ?)
Златан Ібрагімович (н, зк)
Чіпріан Тетерушану (в, са)
Браїм Діас (п, Реал, по)
Тьємує Бакайоко (п, Челсі, по)
Астер Вранкс (п, Вольфсбург, по)
Сержиньо Дест (з, Барселона, по)

Прийшли

Пішли

Мітчел Беккер (з, Баєр, 10 млн)
Ванья Влахович (н, Партизан, 500 тис)
Мічел Адопо (п, Торіно, са)
Сеяд Колашинац (з, Марсель, са)

Маттео Пессіна (п, Монца, 12 млн)
Руслан Маліновський (п, Марсель, 10 млн)
Сем Ламмерс (н, Рейнджерс, 3,5 млн)
Марко Спортьєлло (в, Мілан, са)
Джорджо Чіттадіні (з, Монца, ор)
Сімоне Мураторе (п, са)
Хадім Ндіає (в, са)

Прийшли

Пішли

Хуссем Ауар (п, Ліон, са)
Еван Ндіка (з, Айнтрахт, са)

Джастін Клюйверт (п, Борнмут, 11,2 млн)
Бенжамін Тахірович (п, Аякс, 7,5 млн)
Крістіан Волпато (п, Сассуоло, 7,5 млн)
Карлес Перес (п, Сельта, 5,2 млн)
Рубен Провіденсе (п, Хартберг, 300 тис)
Ебріма Дарбу (п, ЛАСК, ор)
Вілліам Біанда (з, са)
Анте Чорич (п, са)
Жоржиньо Вейналдум (п, ПСЖ, по)
Маді Камара (п, Олімпіакос, по)

Прийшли

Пішли

Мойзе Кін (н, Евертон, 30 млн)
Мануель Локателлі (п, Сассуоло, 30 млн)
Тимоті Веа (п, Лілль, 11,3 млн)
Аркадіуш Мілік (н, Марсель, 6,3 млн)

Деян Кулушевські (п, Тоттенгем, 30 млн)
Раду Дрегушін (з, Дженоа, 5,5 млн)
Анхель Ді Марія (п, Бенфіка, са)
Хуан Куадрадо (п, са)
Мануель Локателлі (п, Сассуоло, по)
Мойзе Кін (н, Евертон, по)
Аркадіш Мілік (н, Марсель, по)
Леандро Паредес (п, ПСЖ, по)

Прийшли

Пішли
 

Юссеф Мале (п, Лечче, 5,5 млн)
Шимон Журковські (п, Спеція, 3,2 млн)
Лоренцо Венуті (з, са)
Риккардо Сапонара (п, са)
Сальваторе Сірігу (в, са)

Прийшли

Пішли

Сем Беукема (з, АЗ, 7 млн)
Стівен Пош (з, Гоффенгайм, 5 млн)
Нікола Моро (п, динамо москва, 2,5 млн)

Денсо Касіус (з, АЗ, 3 млн)
Маттео Анджелі (з, Чіттаделла, с)
Франческо Барді (в, Реджана, са)
Ебенесер Аннан (з, Нові Пазар, ор)
Муса Ювара (п, Вайле, ?)
Лоренцо Де Сільвестрі (з, са)
Кацпер Урбанські (п, са)
Роберто Соріано (п, са)
Гарі Медель (п, са)
Нікола Сансоне (п, са)
Андреа Камбьясо (з, Ювентус, по)
Йоргос Кірьякопулос (з, Сассуоло, по)
Стефан Пош (з, Гоффенгайм, по)
Нікола Моро (п, динамо москва, по)

Прийшли

Пішли

Іван Іліч (п, Верона, 15,7 млн)
Рауль Белланова (з, Кальярі, 7 млн)
Неманья Радонич (п, Марсель, 1,7 млн)
Кевін Гавері (з, Ріміні, 300 тис)
Міхай Попа (в, Волунтарі, са)

Армандо Іццо (з, Монца, 3 млн)
Мішель Адопо (п, Аталанта, са)
Матью Гарбетт (п, НАК Бреда, ?)
Нікола Рауті (н, Зюдтіроль, ор)
Ола Айна (з, са)
Роналдо Вієйра (п, Сампдорія, по)
Ендрью Гравийон (з, Реймс, по)
Іван Іліч (п, Верона, по)
Нікола Влашич (п, Вест Гем, по)
алєксєй міранчук (п, Аталанта, по)
Валентіно Лазаро (з, Інтер, по)
Неманья Радонич (п, Марсель, по)

Прийшли

Пішли

Маттео Пессіна (п, Аталанта, 12 млн)
Андреа Петанья (н, Наполі, 10 млн)
Джанлука Капрарі (н, Верона, 7,5 млн)
Пабло Марі (з, Арсенал, 4,9 млн)
Алессіо Краньо (в, Кальярі, 3,6 лн)
Армандо Іццо (з, Торіно, 3 млн)
Роберто Гальярдіні (п, Інтер, са)
Джорджо Чіттадіні (з, Аталанта, ор)

Лука Мацціателлі (п, Фрозіноне, ?)
Леонардо Манкусо (н, Палермо, ор)
Алессіо Краньо (в, Кальярі, по)
Томмасо Моросіні (п, са)
Джуліо донаті (з, са)
Андреа Барберіс (п, са)
Лука Марроне (з, са)
Матео Пессіна (п, Аталанта, по)
Стефано Сенсі (п, Інтер, по)
Андреа Петанья (н, Наполі, по)
Джанлука Капрарі (н, Верона, по)
Филиппо Раноккья (п, Ювентус, по)
Марлон (з, Шахтар, по)
Пабло Марі (з, Арсенал, по)
Армандо Іццо (з, Торіно, по)
Габріеле Ферраріні (з, Фіорентина, по)
Ніколо Ровелла (п, Ювентус, по)

Прийшли

Пішли

Бреннер (н, Цінціннаті, 10 млн)
Джордан Земура (з, Борнмут, са)
Оєр Саррага (п, Атлетік, са)
Домінгеш Кіна (п, Вотфорд, ?)
Лоренцо Лукка (н, Піза, ор)

Філіп Бенкович (з, Трабзонспор, ор)
Тоглай Арслан (п, Мельбурн, са)
Крісто Гонсалес (н, Арока, ?)
Роберто Перейра (п, са)
Ілія Несторовські (н, са)
Марвін Зегелар (з, са)
Маттіа Даміані (п, Ареццо, са)
Дестіні Удоджі (з, Тоттенгем, по)

Прийшли

Пішли

Андреа Пінамонті (н, Інтер, 20 млн)
Крістіан Вольпато (п, Рома, 7,5 млн)
Недім Байрамі (п, Емполі, 6 млн)
Самуеле Мулаттіері (н, Інтер, 6 млн)
Філіппо Міссорі (з, Рома, 2,5 млн)

Мануель Локателлі (п, Ювентус, 30 млн)
Джакомо Распадорі (н, Наполі, 26 млн)
Ахмед Жуніор Траоре (п, Борнмут, 25,62 млн)
Давіде Фраттезі (п, Інтер, ор за 6 млн)
Каан Ойхан (з, Галатасарай, 2,8 млн)
Бріан Оддеї (п, Рудеш, ?)
Джакомо Саталіно (в, Реджана, ор)
Філіппо Романья (з, Реджана, ор)
Надір Дзортеа (з, Аталанта, ор)
Недім Байрамі (п, Емполі, ор)
Андреа Пінамонті (н, Інтер, ор)

Прийшли

Пішли

Себастьяно Луперто (з, Наполі, 2 млн)
Себастьян Валюкевич (з, Кальярі, 1 млн)
Альберто Грассі (п, Парма, са)
Франческо Капуто (н, Сампдорія, ?)

Гульєльмо Вікаріо (в, Тоттенгем, 20 млн)
Крістьян Асслані (п, Інтер, 10 млн)
Недім Байрамі (п, Сассуоло, 6 млн)
Андреа Ла Мантія (н, СПАЛ, 1 млн)
Лео Штулац (п, Палермо, 1 млн)
Маттія Дестро (н, са)
Самір Уйкані (в, са)
Себастьян Валюкевич (з, Кальярі, по)
Жан Акпа-Акпро (п, Лаціо, по)
Франческо Капуто (н, Сампдорія, по)
Емануель Вігнато (п, Болонья, по)
Марко Пьяца (п, Ювентус, по)
Альберто Грассі (п, Парма, по)
Сем Ламмерс (н, Аталанта, по)
Ніколо Камбіагі (п, Аталанта, по)
Себастьяно Луперто (з, Наполі, по)
Коні Де Вінтер (з, Ювентус, по)
Мартін Сатріано (н, Інтер, по)

Прийшли

Пішли

Булає Діа (н, Вільярреал, 12 млн)
Лоренцо Пірола (з, Інтер, 5 млн)
Антоніо Кандрева (п, Сампдорія, 500 тис)

Лоренцо Пірола (з, Інтер, по)
Тонні Вільєна (п, Еспаньйол, по)
Антоніо Кандрева (п, Сампдорія, по)
Булай Діа (н, Вільярреал, по)
Кшиштоф Пьонтек (н, Герта, по)
Ганс Кавілья (п, Ювентус, по)
Вілліам Трост-Еконг (з, Вотфорд, по)
Домен Чрнигой (п, Венеція, по)

Прийшли

Пішли

Юссеф Малех (п, Фіорентина, 5,5 млн)
Марін Понграчич (з, Вольфсбург, 2 млн)
Патрік Догру (з, Норшеллан, 200 тис)
Понтус Алмквіст (н, ростов, ор)

Лоренцо Коломбо (н, Мілан, по)
Владіміро Фальконе (в, Сампдорія, по)
Фабіо Лучіоні (з, Палермо, ?)
Алессандро Туя (з, са)
Джанлука Фработта (з, Ювентус, по)
Крістоффер Аскілдсен (п, Сампдорія, по)
Марін Понгранчич (з, Вольфсбург, по)
Самуель Умтіті (з, Барселона, по)
Джузеппе Пеццелла (з, Парма, по)
Ремі Одін (п, Бордо, по)
Юссеф Малех (п, Фіорентина, по)
Пієтро Чеччароні (з, Венеція, по)

Прийшли

Пішли

Яя Каллон (п, Дженоа, 2,8 млн)
Ондрей Дуда (п, Кельн, 2,7 млн)
Джейден Брааф (н, Боруссія Д, 1 млн)

Іван Ілічіч (п, Торіно, 15,7 млн)
Джовані Сімеоне (н, Наполі, 12 млн)
Маттео Кансельєрі (п, Лаціо, 7,96 млн)
Джанлука Капрарі (н, Монца, 7,5 млн)
Ібрагім Сулемана (п, Кальярі, 4 млн)
Панайотіс Рецос (з, Олімпіакос, ?)
Івор Пандур (в, Фортуна Сіттард, ?)
Мерт Четін (з, Анкарагюджю, ор)
Джейден Брааф (н, Боруссія Д, по)
Мігель Велозо (п, са)
Адольфо Гайч (н, цска, по)
Ондрей Дуда (п, Кельн, по)
Дейовайзіо Зеефейк (з, Герта, по)
Фабіо Депаолі (з, Сампдорія, по)
Олівер Абільдгор (п, рубін, по)
Себастьян Ларсен (з, Кьоге, по)
Сімоне Верді (п, Торіно, по)
Яя Каллон (п, Дженоа, по)
Алессандро Кортіновіс (п, Аталанта, по)

Прийшли

Пішли

Дженнаро Бореллі (н, Пескара, 300 тис)
Марвін Чуні (н, Баварія, са)
Марко Брешіаніні (п, Мілан, ?)
Лука Маццітеллі (п, Монца, ?)
Георгій Квернадзе (п, Колхеті Поті, ор)

Самуеле Мулаттьєрі (н, Інтер, по)
Федеріко Бевілаккуа (з, Доломіті, са)
Луїджи Чанотто (п, Реджина, ?)
Марко Бозич (п, Марибор, ?)
Лука Матаресе (п, са)
Джанлука Фработта (з, Лечче, по)
Джакомо Манцарі (н, Сассуоло, по)
Лука Раванеллі (з, Кремонезе, по)
Андреа Олівері (п, Аталанта, по)
Мілош Бошич (н, Пескара, по)
Бен Коне (п, Торіно, по)
Дженнаро БОреллі (н, Пескара, по)
Лоенарадо Лорія (в, Піза, по)
Стефано Тураті (в, Сассуоло, по)
Лука Моро (н, Сассуоло, по)
Іларіо Монтерісі (з, Лечче, по)
Фабіо Лучіоні (з, Лечче, по)

Прийшли

Пішли

Раду Драгусін (з, Ювентус, 5,5 млн)
Хосеп Мартінес (в, Лейпциг, 3,5 млн)
Джордж Пушкаш (н, Редінг, 3 млн)
Нікола Леалі (в, Асколі, са)
Аарон Мартін (з, Майнц, са)
Кевін Строотман (п, Марсель, са)
Даніеле Соммаріва (в, Пескара, ?)

Яя Каллон (п, Верона, 2,8 млн)
Даніел Фоссаті (н, Понтедера, ор)
Патріціо Массіні (п, Асколі, ор)
Доменіко Крішито (з, зк)
Стефано Стураро (п, са)
Едді Сальседо (н, Інтер, по)
Деніс Драгус (н, Стандард, по)
Джордж Пушкаш (н, Редінг, по)
Маттія Араму (п, Венеція, по)
Кевін Стротман (п, Марсель, по)
Раду Драгусін (з, Ювентус, по)
Хосеп Мартінес (в, Лейпциг, по)

Прийшли

Пішли

Ібрагім Сулемана (п, Верона, 4 млн)
Алессандро Ді Пардо (з, Ювентус, 1,1 млн)
Крістіан Травагліні (з, Ольбія, 100 тис)

Рауль Беланова (з, Торіно, 7 млн)
Алессіо Кральо (в, Монца, 3,6 млн)
Себастьян Валюкевич (з, Емполі, 1 млн)
Альберто Черрі (н, Комо, ?)
Нік Прелец (н, Тіроль, ор)
Алессандро Ді Пардо (з, Ювентус, по)
Філіппо Фалько (п, Црвена Звезда, по)

 