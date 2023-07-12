Дженнаро Бореллі (н, Пескара, 300 тис)

Марвін Чуні (н, Баварія, са)

Марко Брешіаніні (п, Мілан, ?)

Лука Маццітеллі (п, Монца, ?)

Георгій Квернадзе (п, Колхеті Поті, ор)

Самуеле Мулаттьєрі (н, Інтер, по)

Федеріко Бевілаккуа (з, Доломіті, са)

Луїджи Чанотто (п, Реджина, ?)

Марко Бозич (п, Марибор, ?)

Лука Матаресе (п, са)

Джанлука Фработта (з, Лечче, по)

Джакомо Манцарі (н, Сассуоло, по)

Лука Раванеллі (з, Кремонезе, по)

Андреа Олівері (п, Аталанта, по)

Мілош Бошич (н, Пескара, по)

Бен Коне (п, Торіно, по)

Дженнаро БОреллі (н, Пескара, по)

Лоенарадо Лорія (в, Піза, по)

Стефано Тураті (в, Сассуоло, по)

Лука Моро (н, Сассуоло, по)

Іларіо Монтерісі (з, Лечче, по)

Фабіо Лучіоні (з, Лечче, по)