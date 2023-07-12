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Маттео Пессіна (п, Аталанта, 12 млн)
Андреа Петанья (н, Наполі, 10 млн)
Джанлука Капрарі (н, Верона, 7,5 млн)
Пабло Марі (з, Арсенал, 4,9 млн)
Алессіо Краньо (в, Кальярі, 3,6 лн)
Армандо Іццо (з, Торіно, 3 млн)
Роберто Гальярдіні (п, Інтер, са)
Джорджо Чіттадіні (з, Аталанта, ор)
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Лука Мацціателлі (п, Фрозіноне, ?)
Леонардо Манкусо (н, Палермо, ор)
Алессіо Краньо (в, Кальярі, по)
Томмасо Моросіні (п, са)
Джуліо донаті (з, са)
Андреа Барберіс (п, са)
Лука Марроне (з, са)
Матео Пессіна (п, Аталанта, по)
Стефано Сенсі (п, Інтер, по)
Андреа Петанья (н, Наполі, по)
Джанлука Капрарі (н, Верона, по)
Филиппо Раноккья (п, Ювентус, по)
Марлон (з, Шахтар, по)
Пабло Марі (з, Арсенал, по)
Армандо Іццо (з, Торіно, по)
Габріеле Ферраріні (з, Фіорентина, по)
Ніколо Ровелла (п, Ювентус, по)