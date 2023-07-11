Італія

Також функціонер має заплатити 60 тисяч євро штрафу.

Колишній президент туринського Ювентуса Андреа Аньєллі отримав пролонгацію свого відсторонення від футбольної діяльності. Про це повідомляє ANSA.

За інформацією джерела, після розгляду справи про махінації із зарплатами, суд продовжив його термін усунення ще на 16 місяців. Також функціонер має сплатити штраф у розмірі 60 тисяч євро.

При цьому наголошується, що прокурор вимагав усунути колишньому главу "старої синьйори" на 20 місяців.

Раніше Аньєллі був усунений від футбольної діяльності на два роки через справу про фіктивний приріст капіталу.