Італія

Міланська команда попрощалася одразу з двома резервними воротарями.

Воротарі Самір Ханданович та Алекс Кордаз залишили міланський Інтер, повідомляє прес-служба клубу.

Обидва голкіпера залишили "нерадзуррі" та стали вільними агентами.

38-річний словенець виступав за Інтер із 2012 року. З того часу він провів 455 матчів, що є другим показником клубу після Хав'єра Дзанетті. На рахунку Саміра 166 поєдинків на нуль.

Минулого сезону Ханданович втратив місце в основному складі через прихід Андре Онана. Він провів 16 матчів.

40-річний італієць Кордаз мав кілька періодів виступів за Інтер — найчастіше він віддавався в оренду. На його рахунку лише два матчі, з яких один на нуль.

Раніше повідомлялося, що Інтер планує продати Онана в Манчестер Юнайтед та придбати українця Анатолія Трубіна з Шахтаря та Янна Зоммера з Баварії.