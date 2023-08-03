Угода з футболістом розрахована на один рік.
Даніло Д'Амброзіо, ФК Монца
03 серпня 2023, 17:36
Монца на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Даніло Д'Амброзіо.
Угода з 34-річним італійцем розрахована на один рік із можливістю продовження ще на один сезон у разі виконання певних умов.
Футболіст дістався Монці безкоштовно, оскільки він перебував у статусі вільного агента, після того, як цього літа залишив Інтер.
Минулого сезону Д'Амброзіо провів 24 матчі, в яких відзначився двома асистами.