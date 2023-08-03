Італія

Угода з футболістом розрахована на один рік.

Монца на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Даніло Д'Амброзіо.

Угода з 34-річним італійцем розрахована на один рік із можливістю продовження ще на один сезон у разі виконання певних умов.

Футболіст дістався Монці безкоштовно, оскільки він перебував у статусі вільного агента, після того, як цього літа залишив Інтер.

Минулого сезону Д'Амброзіо провів 24 матчі, в яких відзначився двома асистами.