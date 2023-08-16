Італія

Клуб не буде тримати гравця.

Ювентус наполягає на тому, що права його гравців "повністю визнаються та гарантуються" після того, як президент AIC Умберто Кальканьо звинуватив "б'янконері" у посяганні на гідність Леонардо Бонуччі.

Ювентус відреагував на попереднє інтерв'ю Кальканьо ANSA офіційною заявою, опублікованою на своєму офіційному веб-сайті.

Хоча вони ніколи не згадують Бонуччі прямо, заява ефективно відповідає на претензії Кальканьо.

"Футбольний клуб Ювентус рішуче підтверджує правильність дій по відношенню до всіх зареєстрованих гравців, яким повністю визнаються та гарантуються всі права, передбачені категорією колективного договору", — йдеться в заяві "б'янконері".

"Ювентус також готовий, якщо необхідно, захищати законність своєї поведінки на всіх відповідних форумах".

Це означає, що гіганти Серії А будуть готові розпочати судову битву зі своїм досвідченим захисником, якщо він вирішить подати до суду на клуб, Бонуччі, натомість, не думає про відхід і офіційно вимагав реінтеграції в команду, але Ювентус не збирається змінювати свою позицію