Італія

Українець повернеться до Серії А.

Трансферна сага з переходом Руслана Маліновського з Марселя підходить до логічного завершення.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, український півзахисник перебереться в Дженоа на правах оренди. Генуезці матимуть опцію Руслана Маліновського за 10 мільйонів євро.

Стверджується, що медичне обстеження Руслана Маліновського заплановане на п'ятницю, 18 серпня.

Минулого сезону український півзахисник провів 23 матчі за Марсель у всіх турнірах: на його рахунку два голи та один асист.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Маліновський зацікавив клуб АПЛ.