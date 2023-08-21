Італія

Апеляція туринців була відхилена.

Ювентус не залишав спроб повернути собі чемпіонство Італії сезону-2005/06, проте втратив надію остаточно.

Як повідомляє інформаційна агенція ANSA, вищий адміністративний суд Італії відхилив апеляцію туринців проти Федерації футболу Італії, Олімпійського комітету Італії та Інтера. Рішення остаточне, тому що немає вищих інстанцій.

Зазначимо, що тоді Ювентус потрапив у корупційний скандал, відомий як Кальчополі, тому був позбавлений першого місця та відправлений у другий дивізіон.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус наполягає, що поважає вибір Бонуччі, але готовий до судової боротьби.