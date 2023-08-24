Італія

Український хавбек продовжуватиме виступати в Італії.

Півзахисник Аталанти Віктор Коваленко продовжить свою кар'єру у складі Емполі, повідомляє Tutto Atalanta.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про угоду щодо 27-річного українця. Однак джерело не вказує, чи це буде повноцінний трансфер, чи оренда.

Наголошується, що вже завтра, 25 серпня, Коваленко пройде медичне обстеження.

Чинний контракт футболіста з Аталантою розрахований до літа 2025 року.

Минулого сезону Коваленко провів 20 матчів у складі Спеції на правах оренди. На його рахунку лише одна гольова передача.