Італія

Легендарний італійський центрбек може стати одноклубником Руслана Маліновського.

Центральний захисник туринського Ювентуса Леонардо Бонуччі не входить в трансферні плани своєї поточної команди, тому може змінити клубну прописку вже цього літа.

Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, Дженоа приєднався до боротьби за 36-річного італійця, в якому також зацікавлені римський Лаціо та берлінський Уніон.

Дженоа вже провела попередні переговори щодо підписання Бонуччі, який планує повісити бутси на цвях після завершення цього сезону.

Раніше Ювентус відсторонив досвідченого італійця від першої команди та виставив на трансфер.