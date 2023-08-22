Німеччина

Італієць може опинитись в Бундеслізі.

Уніон працює над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно задля вдалої участі у Лізі чемпіонів.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, берлінці наближаються до підписання Леонардо Бонуччі з Ювентуса.

Німецький клуб очікує "зелене світло" для завершення угоди — найближчий тиждень буде вирішальним.

Минулого сезону він почав випадати з довіри Массіміліано Аллегрі, провів за "бьянконері" 26 матчів у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лаціо зв'язався з Бонуччі стосовно трансферу.