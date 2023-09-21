Італія

Бразилець пропустить найближчі матчі "старої синьйори".

Захисник туринського Ювентуса Алекс Сандро не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.

32-річний бразилець отримав ушкодження на тренуванні.

Після медичного обстеження стало відомо, що у нього пошкодження підколінного сухожилля лівого стегна середнього ступеня важкості.

Футболіст вже розпочав процес реабілітації і через 15 днів він пройде додаткові тести, після яких стане відомо, коли він зможе повернутися на поле.

Цього сезону Сандро провів два матчі. У найближчих матчах Ювентус зіграє проти Сассуоло, Лечче, Аталанти та Торіно.