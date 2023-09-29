Україна

Голкіпер "гірників" поділився своїми думками перед матчем проти Ворскли.

Воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник прокоментував майбутній матч УПЛ проти полтавської Ворскли, вихованцем якої він є.

"Перед матчем з Ворсклою відпрацьовуємо більше тактичні вправи — для розуміння, що треба робити в матчах.

У Ворскли дуже гарний колектив. Завжди б’ються до кінця. Є високий клас гравців. Дуже гарна команда.

Як воно грати проти своєї колишньої команди? Цей клуб мене виховав. Теплі спогади, але на полі друзів немає. Очікуємо дуже тяжку гру.

Поки, напевно, нам не вистачає часу для аналізу матчів Ворскли. Але згодом, думаю, розберемо.

У нас індивідуально сильні гравці. Дуже гарний колектив — думаю, це нам піде на користь. Настрій чудовий, всі посміхаються. Думаю, в колективі гарна гармонія. Готуємося до Ворскли", - сказав Різник в інтерв'ю клубній прес-службі.

Нагадаємо, матч Шахтар — Ворскла відбудеться завтра, 30 вересня, о 17:00 за київським часом.