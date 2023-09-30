Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії А, що відбувся 30 вересня 2023 року, 16:00.
Лечче — Наполі, Getty Images
30 вересня 2023, 19:42
У матчі сьомого туру італійської Серії А Наполі в гостях впевнено обіграв Лечче (4:0).
У складі "неаполітанців" результативними ударами відзначилися Естігор, Осімген, Гаетано та Політано, який реалізував пенальті.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лечче — Наполі в 7 турі італійської Серії А:
Лечче — Наполі 0:4
Голи: Естігор, 16, Осімген, 51, Гаeтано 88, Політано, 94 (з пенальті).
Лечче: Фальконе — Жандре, Понграчич, Баскіротто, Галло (Доргу, 61) — Рафья (Уден, 61), Рамадані, Блен (Гонсалес, 61) — Стрефецца (Пікколі, 71), Алмквіст (Корфіцен, 82), Крстович.
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Естігор, Натан, Олiвера — Зелінські (Гаетано, 83), Замбо-Ангiсса, Лоботка (Каюсте, 76) — Кварацхелія (Распадорі, 58), Сiмеоне (Осімген, 46), Ліндстрьом (Політано, 58)
Попередження: Галло, Рамадані, Гонсалес - Сiмеоне, Кварацхелія.