Італія

Головний тренер Дженоа — про українця.

У матчі сьомого туру італійської Серії А Дженоа грав на виїзді проти Удінезе на Стадіо Фріулі та зіграв внічию з рахунком 2:2.

Головний тренер генуезців Джилардіно прокоментував гру Руслана Маліновського.

"Маліновський – меццала (універсальний півзахисник, що діє й в атаці й в захисті — прим.ред.)? Ми працюємо над цим.

Він може зіграти там або вище, або в двійці в центрі поля. Сьогодні він зіграв дуже добре. Він дає нам якість і силу. Йому потрібно грати, я задоволений ним", — наводить слова Джилардіно TuttomercatoWeb.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Маліновський отримав середню оцінку в матчі з Удінезе від Whoscored.