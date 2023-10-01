Українець провів не найкращий матч.
Руслан Маліновський, фото getty images
01 жовтня 2023, 18:33
У матчі сьомого туру італійської Серії А Дженоа грав на виїзді проти Удінезе на Стадіо Фріулі та зіграв внічию з рахунком 2:2.
Статистичний портал Whoscored традиційно оцінив учасників зустрічі. Так, Руслан Маліновський, який вийшов з перших хвилин, отримав 6,1 бала. Це середня оцінка для його команди.
Найкращим же гравцем зустрічі став Гудмундссон, який відзначився двома забитим голами.
Нагадаємо. раніше повідомлялось, що Руслан Маліновський повернувся у складі збірної України на жовтневі матчі.