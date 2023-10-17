Італія

Неприємна історія з Італії.

Агент півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі підтвердив, що його клієнт хворий на ігрову залежність.

"Сандро страждає через ігрову залежність. Він намагається її побороти і я впевнений, що він переможе у цій складній грі.

Він засмучений, досі перебуває у шоковому стані. Я вдячний Ньюкаслу за підтримку мого клієнта. Він тренується та зможе зіграти у наступному матчі", — цитує Джузеппе Рісо Фабріціо Романо.

Нагадаємо, Тоналі та Дзаніоло виключили з італійської національної команди після звинувачень у нелегальних ставках.