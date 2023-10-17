Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Слова лідера збірної України.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков висловився перед матчем кваліфікації Євро-2024 проти Мальти.

"Мальта теж грає у 5 захисників, якщо я не помиляюсь. Мені здається, вони будуть більше грати від оборони.

Але ми пам'ятаємо нашу гру з ними у Словаччині. Було дуже важко з ними грати. Виграли тільки 1:0. Найголовніше буде забити швидкий гол. Це розв'яже нам руки.

Гравці Мальти? В них хороші нападники. Напевно, перед першим матчем я їх трохи недооцінив. Але це хороша збірна. Як показує практика, слабких збірних не буває і на кожну гру треба налаштовуватись на максимум", — цитує Судакова ВЗБІРНА.

Матч Мальта — Україна відбудеться сьогодні, 17 жовтня, о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за подіями цього матчу в нашому текстовому онлайні.