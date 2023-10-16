Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Львівське", представляють онлайн-трансляцію матчу кваліфікації Євро-2024 між збірними України та Мальти.

У вівторок, 17 жовтня, збірна України у рамках відбіркового циклу Євро-2024 проведе матч проти збірної Мальти.

Поєдинок пройде на Національному стадіоні, що розташований у Та'Калі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Збірна повертається! Голосуй за Лева матчу на сайті під час гри та роби свій вибір за найкращого гравця.

Обирай Лева Матчу разом з брендом "Львівське" на сайті levmatchu.uaf.ua під час гри. Кожен уболівальник може зробити свій вибір та проголосувати за найкращого гравця.

Кожен голос буде конвертовано в 1 гривню національним спонсором і буде надіслано на благодійність.

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Обслуговувати поєдинок буде данська бригада арбітрів на чолі з Мортеном Крогом.

Допомагати йому будуть Денніс Расмуссен та Стеффен Брамсен. Четвертим рефері буде працювати Міккель Реддер.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Мальта — Україна:

Збірна України набрала 10 балів за шість ігор й продовжує боротьбу за вихід з групи, тоді як Мальта має нуль очок й вже банально не зможе навіть залишити останню сходинку.

Нагадаємо, матч Мальта – Україна відбудеться завтра, 17 жовтня, о 21:45 за київським часом.

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