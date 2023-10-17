Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Італії — про скандал із нелегальними ставками.

Напередодні стало відомо про те, що центральний півзахисник Сандро Тоналі та Ніколо Дзаніоло виключені зі збірної Італії після звинувачень у нелегальних ставках.

Головний тренер національної збірної Італії Лучано Спаллетті поділився власною думкою про цю ситуацію.

"Це травма для всієї команди. Ми були засмученими та здивованими. Але вже минув цілий день відтоді, як Тоналі та Дзаніоло залишили розташування. Ми попрощалися з ними, багато з нас обійняли їх. Ніколо та Сандро відчували себе знищеними.

Коли збірна збирається разом і переживає матчі як національна команда — завжди виникають особливі стосунки. Відносини — це друга річ, яку вони несуть із собою в життя, а також результати. Думаю, це порок, який може статися серед молодих людей.

Ми взяли на себе зобов’язання розповідати їм багато речей і продовжуватимемо слідкувати за ними, щоб дати їм можливість через знання отримати те, що для них є найважливішою розвагою", — цитує слова Спаллетті TMW.

У наступному матчі збірна Італії зіграє проти Англії. Цей поєдинок відбудеться сьогодні, 17 жовтня, о 21:45 за київським часом