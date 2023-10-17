Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти гри.
Англія - Італія, getty images
17 жовтня 2023, 22:41
Збірна Англії в рамках поєдинку відбіркового етапу до чемпіонату Європи приймає на своєму полі збірну Італії.
Гості вийшли вперед завдяки точному пострілу Скамакки, проте англійці доволі швидко встановили паритет — Кейна реалізував пенальті.
Зазначимо, що збірна України продовжує боротьбу з Італії за вихід з групи у фінальну частину.
Пропонуємо вашій увазі голи матчу:
Англія — Італія 0:1, Скамакка, 15
Англія — Італія 1:1, Кейн, 32
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