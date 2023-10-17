Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти гри.

Збірна Англії в рамках поєдинку відбіркового етапу до чемпіонату Європи приймає на своєму полі збірну Італії.

Гості вийшли вперед завдяки точному пострілу Скамакки, проте англійці доволі швидко встановили паритет — Кейна реалізував пенальті.

Зазначимо, що збірна України продовжує боротьбу з Італії за вихід з групи у фінальну частину.

Пропонуємо вашій увазі голи матчу:

Англія — Італія 0:1, Скамакка, 15

Англія — Італія 1:1, Кейн, 32

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