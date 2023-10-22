Італія

Швейцарець став лише третім голкіпером, який провів шість сухих матчів у перших дев'яти матчах у Серії А.

Міланський Інтер у матчі дев'ятого туру італійської Серії А впевнено обіграв Торіно (3:0).

У цьому матчі взяв участь воротар "нерадзуррі" Янн Зоммер, який відстояв на нуль.

За інформацією OptaPaolo, Зоммер став лише третім воротарем, який зміг провести шість сухих матчів у перших дев'яти іграх в італійському чемпіонаті.

Раніше таке вдалося двом колишнім голкіперам Роми — Аліссону Бекеру в сезоні-2017/18 та Крістіано Лупателлі (1999/20 — 2000/01).

Цього сезону Зоммер провів 11 матчів, з яких сім на нуль при шести пропущених м'ячах.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Торіно — Інтер.