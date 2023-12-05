Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 4 грудня 2023 року, 21:45.

У поєдинку 14 туру італійської Серії А Аталанта в гостях несподівано поступилася Торіно (0:3).

"Бики" відкрили рахунок у середині першого тайму зусиллями Сапати, після чого на старті другого тайму заробили пенальті, який реалізував Санабрія. Остаточну крапку у матчі поставив той самий Сапата, який забив на п'ятій компенсованій хвилині та оформив дубль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Торіно — Аталанта в 14 турі італійської Серії A-2023/24:

Торіно - Аталанта 3:0

Голи: Д. Сапата 22, 90+5, Санабрія 56 (з пенальті).

Торіно: Мілінкович-Савич, Тамез, Буонджорно, Родрігес, Белланова (Джиджи 90+2), Ілич, Лінетті (Річчі 84), Влашич, Войвода, Д. Сапата, Санабрія (Карамо 85).

Аталанта: Муссо, Джимсіті (Баккер 19), Скальвіні, Де Роон, Хатебур (Холм 46), Едерсон, Коопмейнерс, Руджері, міранчук (Адопо 90+1), Де Кетеларе (Пашаліч 58), Лукман (Муріель 46).

Попередження: Лінетті 5, Буонджорно 46 — Скальвіні 9, Де Роон 75.