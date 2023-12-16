Італія

Керманич Дженоа прокоментував нічию проти Ювентуса.

Генуезький Дженоа напередодні на власному полі зіграв унічию проти туринського Ювентуса.

Дженоа — Ювентус 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії A

Головний тренер "грифонів" Альберто Джилардіно після завершення гри прокоментував виступ своєї команди.

"На передматчевому тренуванні я попросив хлопців саме про такий настрій. Ми поставили Гудмундссона та Мессіаса попереду й намагались працювати над глибиною атаки.

У другому таймі я трохи змінив тактику, щоб залучити більше гравців до атаки. Екубан зіграв добре з лави для запасних, багато працював на команду.

Я побачив реакцію на програний перший тайм від усіх, ми заслужили гол і загалом на право здобути нічию проти чудової команди, якою є Ювентус.

Голи можуть приходити в будь-який момент гри, ми часто пропускали голи на останніх хвилинах, але я знав, що хлопці були готові сьогодні грати до фінального свистка.

Вони цілком заслужили на цей результат і я радий за них", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі генуезький Дженоа гостюватиме в Сассуоло.