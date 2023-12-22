Італія

Голкіпер, ймовірно, залишиться в складі "россонері".

Мілан подав усну пропозицію голкіперу Майку Меньяну щодо продовження контракту на покращених особистих умовах. Про це пише Calciomercato.com.

За інформацією джерела, Мілан готовий запропонувати Меньяну річну зарплату в розмірі 5 мільйонів євро плюс індивідуальні та командні бонуси. Чинна угода гравця закінчується влітку 2026 року.

За ситуацією навколо голкіпера стежать Манчестер Юнайтед, Баварія, Челсі та ПСЖ. Футболіст оцінюється у 70-80 млн євро.

Цього сезону Меньян провів 11 ігор у Серії А: на його рахунку 5 сухих поєдинків.