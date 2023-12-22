Футзал

Універсал збірної України з футзалу та гравець київського клуба Aurora відповів на питання Football.ua.

У заключному матчі еліт-раунду кваліфікації ЧС-2024 збірна України обіграла Польщу з рахунком 5:3. В цій грі вирішувалася доля прямої путівки на Мундіаль. Україна зайняла перше місце у групі та здобула бажану мету.

Універсал збірної Ростислав Семенченко забив полякам один з голів і цей гол став для нього дебютним у складі збірної.

Представник Aurora в ексклюзивному коментарі Football.ua розповів про свій дебютний гол та емоції від матчу.

- Ростислав, вітаємо з виходом на чемпіонат світу! Що відчуваєш після такої події? Вже усвідомив до кінця, що сталось?

- Дякую за вітання. Якщо чесно, я навіть після гри не усвідомлював, що ми вийшли на чемпіонат світу. Ці емоції не передати словами, це потрібно пережити особисто.

- Ти забив свій перший гол за збірну, скільки разів ти уявляв собі цей момент? Що відчув в цей момент?

- Це найкраще, що могло статися. Забити перший гол за збірну, в такій вирішальній грі... Емоції переповнювали, відразу мурашки по шкірі пішли.

- Спеціально бив поміж ніг голкіперу?

- Звичайно ні! Заплющив очі і вдарив, як вчили тренери (сміється, - прим).

- Коли поляки скоротили відстань до двох голів, був мандраж?

- У такій грі це нормально. Поляки грали вдома, при своїх трибунах їм потрібно було відіграватися. Трохи було мандражу, але кожен з хлопців був впевнений один в одному, тому ми і досягли потрібного результату.

- Збірна України стала найрезультативнішою командою відбору з 32 голами. В чому секрет?

- Напевно, все завдяки самовіддачі на полі. Тренер налаштовував на кожного суперника, говорив, що не повинно бути недооцінки. Ми прислухалися і виходили на поле робити результат, а коли ти налаштований на гру, то якість переростає у голи.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу відбору на чемпіонат світу з футзалу між збірними України та Польщі.