Італія

Захисник Інтера прокоментував нічию проти Дженоа.

У рамках вісімнадцятого туру італійської Серії A міланський Інтер напередодні зіграв унічию на полі генуезького Дженоа.

Дженоа — Інтер 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри центральний захисник "нерадзуррі" Франческо Ачербі прокоментував побачене на футбольному полі.

"Ми знали, що буде складно приїхати сюди, тому що тут дуже важке поле й суперники були дуже агресивні. Окрім цього ми постійно страждали від їхніх стандартів.

Нічия — справедливий результат. Ще й тому, що багато іменитих команд так само втрачали тут залікові.

У цьому сезоні ми змінили кількох гравців, але в той самий час ми показали, що із здібностями нашої команди ми можемо зробити все, що завгодно. Воля до перемоги є, і ми завжди намагаємось прагнути до високих цілей.

Тюрам — дуже сильний нападник, і ми навіть не могли уявити наскільки. Карлос Аугусто, Біссек, троє нових воротарів. Великі гравці пішли з нашого складу, але команда все одно продовжує грати в свій футбол. Не вистачає, хіба що, трохи везіння подекуди", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі міланський Інтер прийматиме Верону.