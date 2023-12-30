Захисник Інтера прокоментував нічию проти Дженоа.
Франческо Ачербі, Getty Images
30 грудня 2023, 11:23
У рамках вісімнадцятого туру італійської Серії A міланський Інтер напередодні зіграв унічию на полі генуезького Дженоа.
Дженоа — Інтер 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії А
Після завершення гри центральний захисник "нерадзуррі" Франческо Ачербі прокоментував побачене на футбольному полі.
"Ми знали, що буде складно приїхати сюди, тому що тут дуже важке поле й суперники були дуже агресивні. Окрім цього ми постійно страждали від їхніх стандартів.
Нічия — справедливий результат. Ще й тому, що багато іменитих команд так само втрачали тут залікові.
У цьому сезоні ми змінили кількох гравців, але в той самий час ми показали, що із здібностями нашої команди ми можемо зробити все, що завгодно. Воля до перемоги є, і ми завжди намагаємось прагнути до високих цілей.
Тюрам — дуже сильний нападник, і ми навіть не могли уявити наскільки. Карлос Аугусто, Біссек, троє нових воротарів. Великі гравці пішли з нашого складу, але команда все одно продовжує грати в свій футбол. Не вистачає, хіба що, трохи везіння подекуди", — заявив італійський виконавець.
У наступному турі міланський Інтер прийматиме Верону.