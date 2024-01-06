Завершився матч чемпіонату Італії.
Лечче - Кальярі - Getty Images
06 січня 2024, 20:57
Лечче вдома зіграв внічию із Кальярі. Обидві команди обмінялися голами у різних таймах.
Колектив Роберто Д'Аверси знаходиться на тринадцятому місці. Його опонент перебуває на сімнадцятій позиції.
Лечче — Кальярі 1:1
Голи: Жандре, 31 — Орістаніо, 68
Лечче: Фальконе — Жандре, Понграчич, Баскіротто, Галло — Каба, Рамадані, Гонсалес (Блен, 79) — Уден (Доргу, 86), Крстович (Пікколі, 79), Стрефецца (Альмквіст, 70)
Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Гольданіга, Доссена, Ауджелло — Нандес, Праті, Макумбу (Дейола, 89) — Віола — Орістаніо (Ді Пардо, 86), Петанья
Попередження: Стрефецца — Доссена