Лечче вдома зіграв внічию із Кальярі. Обидві команди обмінялися голами у різних таймах. 

Колектив Роберто Д'Аверси знаходиться на тринадцятому місці. Його опонент перебуває на сімнадцятій позиції. 

 

Лечче — Кальярі 1:1 

Голи: Жандре, 31 — Орістаніо, 68 

Лечче: Фальконе — Жандре, Понграчич, Баскіротто, Галло — Каба, Рамадані, Гонсалес (Блен, 79) — Уден (Доргу, 86), Крстович (Пікколі, 79), Стрефецца (Альмквіст, 70) 

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Гольданіга, Доссена, Ауджелло — Нандес, Праті, Макумбу (Дейола, 89) — Віола — Орістаніо (Ді Пардо, 86), Петанья 

Попередження: Стрефецца — Доссена 