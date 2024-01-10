Італія

Форвард Наполі вибухнув у відповідь на коментар представника партнера за командою.

Напередодні агент грузинського нападника італійського Наполі Хвічі Кварацхелії Мамука Джугелі дав інтерв’ю, у якому розповів про перспективи свого клієнта.

Проте на цьому представник футболіста не зупинився й вирішив порівняти поведінку свого клієнта з іншим форвардом "Партенопеї", нігерійцем Віктором Осмігеном, зробивши це в дуже провокативній манері.

"Осімген? Ти щойно підписав новий контракт, але вже роздумуєш над тим, чи залишатись у Неаполі? Я постійно всім кажу, що вже наступного літа він може спокійно поїхати до Саудівської Аравії. Хвіча б не погодився поїхати туди, навіть якби я запропонував йому 1 мільярд євро", — такою була пряма мова Джугелі.

Певна річ, що запальний нігерієць не залишився осторонь від такого вислову на свій бік і у відповідь вилаявся на опонента в соціальних мережах.

"Шановний Мамуко Джугелі, ти — шматок л**на та марнославства. Мені соромно через твої вислови.

Виродок! Тримай свій брудний рот подалі від мого імені!", — ішлось у дописі, що залишив Осімген.

Варто нагадати, що сезон розпочинався з грандіозного скандалу всередині Наполі через саркастичний пост у мережі за авторством прес-служби "південців" на адресу Віктора, але після цього він усе одно продовжив контракт із клубом.