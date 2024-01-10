Італія

Сума можливої угоди оцінюється у п'ять мільйонів євро.

Півзахисник Мілана Раде Крунич може стати гравцем Фенербахче. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "канарійок" вже погодило з 30-річним боснійцем умови особистого контракту, згідно з яким його оклад становитиме 3,5 мільйона євро за сезон.

При цьому наголошується, що Мілан готовий відпустити футболіста і навіть знизив його вартість з 7-8 млн євро до 5 млн євро.

Цього сезону Крунич провів 14 матчів, у яких результативними діями не відзначався.

Раніше повідомлялося, що Крунич не хоче продовжувати контракт із Міланом.