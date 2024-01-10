Сума можливої угоди оцінюється у п'ять мільйонів євро.
Раде Крунич, Getty Images
10 січня 2024, 15:25
Півзахисник Мілана Раде Крунич може стати гравцем Фенербахче. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, керівництво "канарійок" вже погодило з 30-річним боснійцем умови особистого контракту, згідно з яким його оклад становитиме 3,5 мільйона євро за сезон.
При цьому наголошується, що Мілан готовий відпустити футболіста і навіть знизив його вартість з 7-8 млн євро до 5 млн євро.
Цього сезону Крунич провів 14 матчів, у яких результативними діями не відзначався.
Раніше повідомлялося, що Крунич не хоче продовжувати контракт із Міланом.