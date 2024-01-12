Іспанія

Капітан Осасуни поділився своїми думками після гри з Барселоною.

Захисник Осасуни Давід Гарсія прокоментував поразку своєї команди у півфіналі Суперкубку Іспанії проти Барселони (0:2).

"Усі все бачили. Наприклад, у першому таймі фоли фіксувалися тільки на користь Барселони. У випадку з голом Левандовські особисто для мене все очевидно: я вважаю, атаку віщував явний фол.

Щоразу, незалежно від порушення правил, трактування епізоду вирішується на користь однієї і тієї ж команди. Випадково чи ні, але постійно одні й ті ж команди отримують вигоду. Не хочу бути популістом, але, гадаю, це було очевидно", — наводить слова Гарсії Marca.

Також свого капітана підтримав воротар Осасуни Серхіо Еррера, який коротко заявив: "Суперкубок був створений для того, щоб у ньому грали Реал та Барселона. Все підлаштовано".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Осасуна.