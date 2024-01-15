Італія

Наставник Мілана Стефано Піолі прокоментував перемогу над Ромою в чемпіонаті Італії.

Напередодні Мілан здолав Рому (3:1) в центральному матчі 20-го туру Серії А. Після гри наставник "россонері" Стефано Піолі зізнався, що його команді варто зосередитись на потраплянні в зону Ліги чемпіонів, а не мріяти про титул.

"За рахунку 2:1 може статися будь-що, очевидно. Ми втрачали можливості забити третій гол і почали втомлюватися, але в результаті все ж таки досягли свого.

Є деякі дрібниці, які потрібно покращити, але загалом ми показали збалансовану гру у плані тактики.

Критика, мене, чесно кажучи, не хвилює і не зачіпає. Ми самі підвищили очікування своїми виступами протягом останніх чотирьох років, тож, звісно, люди чекають, що пройдемо далі у Лізі чемпіонів, вийдемо до півфіналу Кубка Італії. Сезон довгий, ми ще матимемо можливість показати, що ми досить хороші для того, щоб боротися за місце на вершині.

Не треба записувати нас у перегони за титулом. Нам потрібно зосередитись на собі, мета ясна. Ми досить непогано провели першу половину сезону і хочемо виступити ще краще другого. Думаю, 39 очок за перше коло – це не так погано, але тепер потрібно натиснути на педаль газу.

Враховуючи все те, що було сказано влітку, ми вважаємо, що могли набрати більше балів. Ми втрачали очки у матчах із Ювентусом, Наполі, Удінезе та Лечче, набрали лише два бали, хоча грали не так погано. Але немає сенсу думати про те, що могло бути. У нас залишилися Серія А та Ліга Європи, і ми можемо сказати у цих турнірах своє слово", – заявив в ефірі DAZN головний тренер Мілана.

Мілан — Рома 3:1 Відео голів та огляд матчу Серії A