Вінісіус розповів, чому відсвяткував свій гол у ворота Барселони у стилі Кріштіану Роналду.
ВІНІСІУС ЖУНІОР - GETTY IMAGES
15 січня 2024, 10:15
Напередодні мадридський Реал здобув упевнену перемогу (4:1) в фінальному матчі за Суперкубок Іспанії-2024 проти каталонської Барселони.
Реал — Барселона 4:1 Відео голів та огляд матчу Суперкубка Іспанії
Після гри автор хет-трику Вінісіус зізнався, що його кумиром є Кріштіану Роналду, тому він відсвяткував свій гол у ворота Барселони у стилі португальця.
"Роналду — мій кумир. Саудівці мене дуже люблять, і я дуже радий, що ми перемогли.
Грати проти Барселони нелегко, але ми показали майже ідеальний футбол. Ідеально було б, якби ми не пропустили гол від Левандовського", – сказав Вінісіус.
Наступний матч для Реала буде черговим мадридським дербі проти Атлетіко, але цього разу на Метрополітано й у рамках Кубка Іспанії.