Іспанія

Вінісіус розповів, чому відсвяткував свій гол у ворота Барселони у стилі Кріштіану Роналду.

Напередодні мадридський Реал здобув упевнену перемогу (4:1) в фінальному матчі за Суперкубок Іспанії-2024 проти каталонської Барселони.

Реал — Барселона 4:1 Відео голів та огляд матчу Суперкубка Іспанії

Після гри автор хет-трику Вінісіус зізнався, що його кумиром є Кріштіану Роналду, тому він відсвяткував свій гол у ворота Барселони у стилі португальця.

"Роналду — мій кумир. Саудівці мене дуже люблять, і я дуже радий, що ми перемогли.

Грати проти Барселони нелегко, але ми показали майже ідеальний футбол. Ідеально було б, якби ми не пропустили гол від Левандовського", – сказав Вінісіус.

Наступний матч для Реала буде черговим мадридським дербі проти Атлетіко, але цього разу на Метрополітано й у рамках Кубка Іспанії.