Іспанія

Захисник Реала Начо Фернандес прокоментував перемогу над Барселоною у фіналі Суперкубка Іспанії.

Напередодні мадридський Реал здобув упевнену перемогу (4:1) в фінальному матчі за Суперкубок Іспанії-2024 проти каталонської Барселони.

Реал — Барселона 4:1 Відео голів та огляд матчу Суперкубка Іспанії

Після гри капітан "вершкових" Начо Фернандес прокоментував результат поєдинку.

"Ще один титул із Реалом – це неймовірно, до того ж це перший мій трофей як капітана. Ми проводимо дивовижний сезон. Ми програли лише один матч. У нас була можливість виграти цей трофей, і ми цього досягли.

Ми знали, що маємо дуже хорошу динаміку. Ми сильні фізично та морально. З нашою впевненістю це нормально.

Цей сезон особливий, мій перший сезон як капітана. Я весь тиждень мріяв виграти трофей, а тепер насолоджуюся ним. Ця команда не відпочиває, вона не зупиняється. Завдяки цим амбіціям у команди так багато трофеїв. Тепер ми насолоджуємось цим і йдемо далі", – сказав Начо для RMTV.

Наступний матч для Реала буде черговим мадридським дербі проти Атлетіко, але цього разу на Метрополітано й у рамках Кубка Іспанії.