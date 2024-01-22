Італія

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі висловився про боротьбу з Інтером.

У 21-му турі Серії А Ювентус на виїзді розгромив Лечче з рахунком 3:0. Після гри наставник "бьянконеррі" Массіміліано Аллегрі запевнив, що його команда є претендентом на чемпіонство, але зауважив, що більше задоволений великим відривом від п'ятого місця.

"Під час гри був момент, коли команда знизила рівень концентрації, що призвело до появи ризикованих ситуацій. Може здатися, що це не так, але у разі пропущеного голу все ускладнюється, психологічний імпульс отримує твій суперник.

Ми намагаємося звикнути до того, щоб перемагати якнайчастіше. Є моменти, коли потрібно атакувати, є моменти, коли потрібно захищатися, і розуміння таких моментів виразно покращало. Впевненість футболістів також зросла.

Лечче багато бігав і пресингував, матч був складним, ми припустилися деяких помилок у випадку з останнім пасом. На щастя, коли у Лечче почали закінчуватись сили, ми взяли гру під контроль.

Для нас важливо підійти до матчу з Інтером в оптимальному фізичному та психологічному стані. Головне – ми на 19 очок відірвалися від 5-го місця.

У футболі немає нічого неможливого. Ми повинні вірити в те, що здатні на щось визначне, у те, що здатні неможливе перетворити на можливе. Ми повинні викладатися по максимуму, і якщо хтось інший все одно перевершить нас, то залишиться лише потиснути йому руку і поаплодувати його старанням", – сказав головний тренер Ювентуса в ефірі DAZN.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лечче — Ювентус у 21 турі італійської Серії A-2023/24.