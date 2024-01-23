Італія

Адін Лічина — один із найперспективніших гравців академії німецького клубу.

Молодий талант мюнхенської Баварії Адін Лічина може продовжити свою кар'єру в чемпіонаті Італії. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, у послугах одного із найперспективніших гравців академії німецького клубу зацікавлений Мілан, якому можуть скласти конкуренцію інші європейські клуби.

Діючий контракт 17-річного німця розрахований до літа 2025 року і керівництво Баварії вже розглядає його продовження, щоб не повторилася ситуація з Кенаном Їлдизом, який безкоштовно перебрався до Ювентуса.

Цього сезону Лічина провів 16 матчів за команду U-19, в яких забив п'ять голів та віддав дві гольові передачі.