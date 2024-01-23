Італія

Расистські образи були спрямовані на воротаря Мілана Майка Меньяна.

Серії А винесла рішення щодо расистського скандалу, який мав місце бути під час матчу між Удінезе та Міланом (2:3). Про це повідомляє ВВС.

Нагадаємо, матч 21 туру чемпіонату Італії призупинявся у першому таймі через неодноразові расистські вигуки з трибун на адресу голкіпера "россонері" Майка Меньяна.

Рішення Серії А зобов'язує Удінезе провести свій наступний домашній матч за порожніх трибун — це буде гра проти Монци, яка відбудеться 3 лютого.

Після 21 туру Удінезе набрав 18 очок і посідає 16 місце у турнірній таблиці Серії А.